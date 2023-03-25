Yüz Yıllık Mucize dizisi ardından merak konusu oldu: Bedri Rahmi Koyu nerede, hangi il sınırları içerisinde?

Farklı konusuyla ekranlara hızlı bir giriş yapan Yüz Yıllık Mucize dizisi, senaryo örgüsü, oyunculuk performansı ve çekim yerleriyle sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle Harika (Ebru Şahin) ve Ali Tahir'in (Birkan Sokullu) hikayesini başlatan Bedri Rahmi Koyu'nun görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.

BEDRİ RAHMİ KOYU NEREDE?

Göcek merkezden yaklaşık 5.5 deniz mili uzaklıkta olan Bedri Rahmi Koyu bir diğer adıyla Taşyaka Koyu, Dalaman/Muğla'da bulunuyor.

Tersane adasının karşısında kuzeybatıda yer alan Taşyaka koyu, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir kaya üzerine yaptığı balık resmi nedeniyle Bedri Rahmi Koyu diye anılıyor. Koyda lokantalar ve yatların yanaşması için ahşap iskeleler bulunuyor.