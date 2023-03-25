Yüz Yıllık Mucize dizisi ardından merak konusu oldu: Bedri Rahmi Koyu nerede, hangi il sınırları içerisinde?

Ekran macerasına 23 Mart tarihinde başlayan Yüz Yıllık Mucize dizisi karakterleri ve konusunun yanı sıra çekim yerleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Harika ve Ali Tahir'in yolunun kesişmesine vesile olan Bedri Rahmi Koyu'nun konumu merak edildi. Peki, Bedri Rahmi Koyu nerede, hangi il sınırları içerisinde?

Yüz Yıllık Mucize dizisi ardından merak konusu oldu: Bedri Rahmi Koyu nerede, hangi il sınırları içerisinde?

Farklı konusuyla ekranlara hızlı bir giriş yapan Yüz Yıllık Mucize dizisi, senaryo örgüsü, oyunculuk performansı ve çekim yerleriyle sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle Harika (Ebru Şahin) ve Ali Tahir'in (Birkan Sokullu) hikayesini başlatan Bedri Rahmi Koyu'nun görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı. 

BEDRİ RAHMİ KOYU NEREDE?

Göcek merkezden yaklaşık 5.5 deniz mili uzaklıkta olan Bedri Rahmi Koyu bir diğer adıyla Taşyaka Koyu, Dalaman/Muğla'da bulunuyor.

Tersane adasının karşısında kuzeybatıda yer alan Taşyaka koyu, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir kaya üzerine yaptığı balık resmi nedeniyle Bedri Rahmi Koyu diye anılıyor. Koyda lokantalar ve yatların yanaşması için ahşap iskeleler bulunuyor.

Yüz Yıllık Mucize dizisi ardından merak konusu oldu: Bedri Rahmi Koyu nerede, hangi il sınırları içerisinde? - 1

YÜZ YILLIK MUCİZE ÇEKİM YERLERİ

Göcek'te başlayan çekimleri, İstanbul'da devam edecek.

Yüz Yıllık Mucize dizisi ardından merak konusu oldu: Bedri Rahmi Koyu nerede, hangi il sınırları içerisinde? - 2

BEDRİ RAHMİ KOYU ON İKİ ADALAR İÇERİSİNDE YER ALIYOR

Birbirinden güzel sayısız koyla süslü Kapıdağ Yarımadası ve adalardan oluşan, balıkçıların “Karanlık İçi” olarak tanımladıkları bu bölge, tur teknelerinin uğrak yeridir. Fethiye ve Göcek’ten düzenlenen günübirlik turlarla da ulaşılan Yassıca Adalar, Hamam Koyu, Kurşunlu Koyu, Yavansu, Bedri Rahmi Koyu, Tersane Adası, Göbün Koyu, Boynuzbükü, Göcek Adası, Domuz Adası, Zeytin Adası ve Kızıl Ada’ya yörede “12 Adalar” ismi verilmiştir.

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