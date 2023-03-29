"Yüz Yıllık Mucize" dizisine yeni oyuncu

Yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği; Birkan Sokullu ile Ebru Şahin’i buluşturan Star'ın yeni dizisi "Yüz Yıllık Mucize" ilk bölümüyle çok sevildi. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören diziye yeni bir ismin dahil olacağı açıklandı.
Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra’yı buluşturan dizinin ekibine Burcu Cavrar katıldı.
“Canan” karakterine hayat verecek olan Cavrar, 4. Bölüm itibariyle diziye dahil olacak.
Öte yandan, sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 2. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Dizinin 2. bölümü hakkında merak edilenler için tıklayın...
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin ilk bölümüne; Ali Tahir yeni adıyla Kemal'in Harika ile tanışması ve onu Eşref olarak tanıyan büyük aşkı Süreyya'nın onu görmesi damga vurdu. Detaylar için tıklayın...