"Yüz Yıllık Mucize" dizisine yeni oyuncu

“Canan” karakterine hayat verecek olan Cavrar, 4. Bölüm itibariyle diziye dahil olacak.



Öte yandan, sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizinin 2. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Dizinin 2. bölümü hakkında merak edilenler için tıklayın...

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Dizinin ilk bölümüne; Ali Tahir yeni adıyla Kemal'in Harika ile tanışması ve onu Eşref olarak tanıyan büyük aşkı Süreyya'nın onu görmesi damga vurdu. Detaylar için tıklayın...