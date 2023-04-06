Yüz Yıllık Mucize dizisinin Miray'ı Ecem Çalhan kimdir?

Yüz Yıllık Mucize dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Miray oldu. Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı dizide Miray karakterine Ecem Çalhan hayat veriyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisinin Miray'ı Ecem Çalhan kimdir?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin Miray'ı Ecem Çalhan kimdir?

Ecem Çalhan 19 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Çalhan oyunculuk kariyerine 2019 yılında 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' adlı diziyle başladı. Ardından 'Tozluyaka' adlı dizide 'Cemre' karakterine hayat verdi.

Yüz Yıllık Mucize dizisinin Miray'ı Ecem Çalhan kimdir? - 1

MİRAY KARAKTERİ

Harika’nın ikiz kuzenlerinden biri... Babaları öldükten sonra konağa taşınmışlar. Miray üniversiteyi kazanmamış, güya yeniden sınava hazırlanıyor ama aklı fikri sosyal medyada, ikizine göre daha gösterişli, dişi, flörtöz, cesur, ve öz güvenli bir genç kız.

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