MİRAY KARAKTERİ

Harika’nın ikiz kuzenlerinden biri... Babaları öldükten sonra konağa taşınmışlar. Miray üniversiteyi kazanmamış, güya yeniden sınava hazırlanıyor ama aklı fikri sosyal medyada, ikizine göre daha gösterişli, dişi, flörtöz, cesur, ve öz güvenli bir genç kız.