Yüz Yıllık Mucize dizisinin Miray'ı Ecem Çalhan kimdir?

Ecem Çalhan 19 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Çalhan oyunculuk kariyerine 2019 yılında 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' adlı diziyle başladı. Ardından 'Tozluyaka' adlı dizide 'Cemre' karakterine hayat verdi.
MİRAY KARAKTERİ
Harika’nın ikiz kuzenlerinden biri... Babaları öldükten sonra konağa taşınmışlar. Miray üniversiteyi kazanmamış, güya yeniden sınava hazırlanıyor ama aklı fikri sosyal medyada, ikizine göre daha gösterişli, dişi, flörtöz, cesur, ve öz güvenli bir genç kız.