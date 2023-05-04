"Yüz Yıllık Mucize" dizisinin Sürreyya'sı Zerrin Tekindor'a onur ödülü verilecek

Sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken dizide oyunculuğuyla beğeni kazanan Tekindor, AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek törenle onur ödülünün sahibi olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve BKM Mutfak'ın iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali, 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin Program Direktörü Kerem Akça, "Yükselen Değer Ödülü"nün ise Avusturyalı Yönetmen Norbert Pfaffenbichler'e verileceğini açıkladı.

"YÜZ YILLIK MUCİZE"NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yüz Yıllık Mucize", 27 Nisan akşamı 6. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Kemal'in konağa yerleşme kararı ve akabinde bıçaklanması damga vurdu. Bölüme dair detaylar için tıklayın...

