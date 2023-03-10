Yüz Yıllık Mucize dizisinin yayın günü belli oldu

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı 'Yüz Yıllık Mucize’nin yayın günü belli oldu.

16 Mart Perşembe günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan ‘Yüz Yıllık Mucize’nin konusu ise şöyle;

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda; Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.



Merakla beklenen yeni dizi ‘Yüz Yıllık Mucize’, 16 Mart Perşembe günü 1. bölümüyle Star’da…

YÜZ YILLIK MUCİZE 1. BÖLÜM FRAGMANI