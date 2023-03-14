Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, Nuran Evren Şit’in senaryosunu kaleme aldığı 'Yüz Yıllık Mucize’nin yayın tarihi değişti.



Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir'in (Birkan Sokullu) hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşması ve sonrasında yaşadıklarını konu alan 'Yüz Yıllık Mucize' dizisinin yayın tarihi değişti.



23 MART'TA BAŞLIYOR

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Yüz Yıllık Mucize dizisi, ilk bölümüyle 23 Mart Perşembe akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkacak.

