Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, Nuran Evren Şit’in senaryosunu kaleme aldığı 'Yüz Yıllık Mucize’nin yayın tarihi değişti.
Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir'in (Birkan Sokullu) hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşması ve sonrasında yaşadıklarını konu alan 'Yüz Yıllık Mucize' dizisinin yayın tarihi değişti.
23 MART'TA BAŞLIYOR
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Yüz Yıllık Mucize dizisi, ilk bölümüyle 23 Mart Perşembe akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkacak.
Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda; Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.
YÜZ YILLIK MUCİZE 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI