Yüz Yıllık Mucize'nin Aysel'i Gözde Seda Altuner kimdir?

Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.



Senaryo deneyimleri de bulunan Altuner, ilk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha dikkat çeken yapımlardan Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. Asıl dikkatleri çeken işi ise Sadakatsiz dizisi oldu. Ayrıca Altuner, Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

AYSEL KARAKTERİ HAKKINDA



Miray ve Seray’ın annesi, konağın gelini. Süreyya’nın erkek kardeşinin karısı. Kocası öldükten sonra ikiz kızları ile konağa taşınmış, rahat tavırları yüzünden sık sık Süreyya ile çatışan, keyfine, rahatına düşkün bir kadın. Lafını söylemekten sakınmaz, kızlarına ise anneleri gibi değil arkadaşları gibi davranır.