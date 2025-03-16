Zembilli dizisinin final tarihi belli oldu

Cuma akşamları seyirciyle buluşan Üs Yapım imzalı dizisi Zembilli ekrana veda ediyor. Süreyya Yaşar Önal’ın yapımcılığını üstlendiği dizi son olarak on birinci bölümüyle ekrana gelmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 13. bölümde ekran macerasını noktalayacak. Proje tasarımı Cemil Yavuz’a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan’a ait olan Zembilli’nin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyordu.



Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk gibi oyuncuları buluşturan dizi İzmir Birgi’de çekiliyordu.