Zembilli dizisinin yayın tarihi belli oldu: Zembilli dizisi oyuncuları kimler?

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi yakında ekranlarda olacak. Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekranlarda olacak.



Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek.