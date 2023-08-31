Zengo filminin oyuncuları kimler? Zengo filminin konusu ve kadrosuna ilişkin ayrıntılar

ZENGO FİLMİNİN KONUSUNA İLİŞKİN AYRINTILAR

Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.