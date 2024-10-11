Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Züleyha Şehitoğlu kimdir?

İddialı çıkışının yanı sıra tarzıyla dikkat çeken Züleyha Şehitoğlu, 41 yaşında ve aslen Ankara doğumlu. Bir kız, bir erkek olmak üzere 2 çocuk annesi olan Şehitoğlu, İzmir'de yaşamını sürdürüyor.

Bir süredir meslek hayatına ara veren Züleyha Şehitoğlu'nun asıl mesleği terzilik. Züleyha sanatsal yönünü, yemek yapma becerilerine de yansıttığını iddia ediyor.