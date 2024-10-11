Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Züleyha Şehitoğlu kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7-11 Ekim haftasında dikkat çeken isimlerden biri de Züleyha Şehitoğlu oldu. Zeytinyağlılar konusunda oldukça iddialı olan Şehitoğlu, hayatı hakkında da bilgi vermişti. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Züleyha Şehitoğlu kimdir?
İddialı çıkışının yanı sıra tarzıyla dikkat çeken Züleyha Şehitoğlu, 41 yaşında ve aslen Ankara doğumlu. Bir kız, bir erkek olmak üzere 2 çocuk annesi olan Şehitoğlu, İzmir'de yaşamını sürdürüyor.
Bir süredir meslek hayatına ara veren Züleyha Şehitoğlu'nun asıl mesleği terzilik. Züleyha sanatsal yönünü, yemek yapma becerilerine de yansıttığını iddia ediyor.
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