Dizi oyuncusu Elnaaz Norouzi İran'ı protesto etmek için soyundu

Hint oyuncu Elnaaz Norouzi, İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümü ile başlayan protestolara soyunarak destek verdi.

Dizi oyuncusu Elnaaz Norouzi İran'ı protesto etmek için soyundu

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Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti

Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti

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Uluslararası yayın platformunda yer alan Sacred Games dizisinin başrol oyuncusu Elnaaz Norouzi, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin rejim güçleri tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek verdi. Aralarında oyuncuların da bulunduğu dünyanın her yerinden kadınlar farkındalık yaratmak için saçlarını keserken, İranlı oyuncu Norouzi soyundu.

Sosyal medyada yayınladığı videoda Norouzi, önce giydiği hicabını çıkardı daha sonra sadece iç çamaşırıyla kaldı.

Norouzi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın neresinde olursa olsun her kadın, ne zaman ve nerede isterse onu giyme hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir erkek ya da başka bir kadının onu yargılamaya ya da başka türlü giyinmesini istemeye hakkı yoktur. Herkesin farklı görüşleri ve inançları vardır ve bunlara saygı duyulması gerekir. Demokrasi karar verme gücü demektir. Her kadın kendi bedeni üzerinde karar verme gücüne sahip olmalıdır!" dedi.

Dizi oyuncusu Elnaaz Norouzi İran'ı protesto etmek için soyundu - 1

Sacred Games dizisinde başrol oynayan Norouzi, iki milyon takipçisine "Çıplaklığı teşvik etmiyorum, seçim özgürlüğünü teşvik ediyorum!" dedi.

Dizi oyuncusu Elnaaz Norouzi İran'ı protesto etmek için soyundu - 2
Mahsa Amini saçı göründüğü gerekçesiyle gözatına alındıktan sonra hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?
 
22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de, zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ve "ahlak polisi" olarak adlandırılan İrşad devriyeleri tarafından saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltında dövülerek komaya sokulduğu düşünülen Amini, 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Amini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler sürüyor. Taktıkları başörtülerini yakan, saçlarını kesen kadınlar; şeriat rejiminin yıkılmasını talep ediyor.

Protestolara Türkiye'den ve dünyadan kadınlar da saçlarını keserek destek verdi.

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