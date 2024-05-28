Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek: Gösteri gelirlerini bağışlayacak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.

Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek: Gösteri gelirlerini bağışlayacak

Ünlü oyuncu ve komedyen 'dan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yaz boyunca gerçekleştirilecek açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. 

İsrail'in Refah'ta sivillerin bulunduğu çadır kenti bombalamasının ardından Demirkol, freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile yaptığı paylaşımında, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' ifadelerini kullandı.

Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek: Gösteri gelirlerini bağışlayacak - 1

İSRAİL SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Dünya kamuoyundan gelen tüm baskılara rağmen, İsrail, Gazze'nin güneyinde sivillerin son sığınağı olan Refah'ta bir çadırkenti vurdu.

Son bilgilere göre ölü sayısı 45'e yükselmiş durumda. 200'den fazla da yaralı var. Hayatını kaybedenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk.

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü

İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü

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