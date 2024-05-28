Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek: Gösteri gelirlerini bağışlayacak

İsrail'in Refah'ta sivillerin bulunduğu çadır kenti bombalamasının ardından Demirkol, freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile yaptığı paylaşımında, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol 'dan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yaz boyunca gerçekleştirilecek açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.

İSRAİL SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Dünya kamuoyundan gelen tüm baskılara rağmen, İsrail, Gazze'nin güneyinde sivillerin son sığınağı olan Refah'ta bir çadırkenti vurdu.



Son bilgilere göre ölü sayısı 45'e yükselmiş durumda. 200'den fazla da yaralı var. Hayatını kaybedenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk.