Doğuda tatilcilerin gözdesi Hazar Gölü bayrama hazır

Elazığ merkezine 25 kilometre uzaklıkta Elazığ-Diyarbakır kara yoluna paralel uzanan ve çevresi Mastar, Çelembik, Hazarbaba ve Kuşakçı dağlarıyla çevrili Hazar Gölü, 82 kilometrekare yüzey alanı ve 56 kilometrelik kıyı şeridindeki sahilleriyle ziyaretçilerine denizi aratmıyor.



Her mevsim farklı bir güzellikteki doğasıyla kıyı şeridinde yer alan turistik tesisleri, plajları, kamp alanları, restoranları, su etkinlikleri, olta balıkçılığı ve tekne turu gibi sosyal aktivite imkanlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip Hazar Gölü, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bayram tatili ile yaz sezonuna girecek işletmeler, ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.



Hazar Gölü kıyısında otel, restoran ve plaj hizmeti sunan işletme sahibi Taner Durmuş, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla otel rezervasyonlarının yüzde 80 dolduğunu belirtti. Ramazan ayında gölün ziyaretçi bakımından tenhalaştığını ancak bayramda büyük bir ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini kaydeden Durmuş, bunun heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.