Doğum günleri ve beş çayı için şekilli kakaolu kurabiye tarifi

Doğum günü partisi, özel gün kutlamaları, misafir daveti ya da sadece beş çayı yanı için kurabiye tarifi arıyorsanız şekilli kurabiye tarifini uygulamak çok kolay. Vereceğiniz şekillerle özellikle çocukları çok mutlu edecek kurabiyeler hazırlamak için bu tarifi denemelisiniz.

Malzemeler



· 250 gram tereyağı



· 1 çay bardağı sıvı yağ



· 1 su bardağı pudra şekeri



· 1 adet yumurta



· 1 paket kabartma tozu



· 1 paket vanilya



· 3-3,5 su bardağı un



· Kakao



· Çikolata parçacıkları

Yapılışı

Kako ve çikolata parçacıkları hariç tüm malzemeyi karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamur elinize yapışan kıvamdaysa un ekleyebilirsiniz. Kakoyu ve çikolata parçalarını ekleyip yoğurun. Hamurdan parçalar kopararak merdaneyle 1 cm kalınlığında açın. Şekilli kalıplarla kesip fırın tepsisine dizin.

