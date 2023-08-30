Dolamber böreği nasıl yapılır, hangi yöreye ait? (Dolamber böreği tarifi)

Dolamber böreği Kütahya'nın yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. İç harcında patates kullanılan dolamber böreğinin yapılış aşamalarını derledik.

Dolamber Böreği Malzemeleri:



4 orta boy patates,

2 baş kuru soğan,

1 tutam karabiber,

maydanoz,

1 tutam kırmızı biber,

tuz,

4 su bardağı un

½ paket margarin,

yeterli miktarda su



Dolamber Böreği Yapılışı:



Un ve tuz beraber normal yumuşaklıkta yoğrulur. Yarım saat dinlendirilir. Ufak bezeler halinde ayrılarak oklavayla ince açılır. Margarinle sıvı yağ karıştırılıp açılan hamur yağlanır ve patatesli harç serpilir. Yuvarlayıp dolandırılarak tepsiye döşenir. 220 derece fırında pişirilir. Çıtır çıtır servise hazırlanır. Patatesler kaynamış olarak hazırlanır. İçine kıyılmış maydanoz ve karabiber eklenerek hazırlanır. Sıcak olarak servis yapılır.