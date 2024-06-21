Donald Sutherland hayatını kaybetti

1935 yılında Kanada'da doğan efsanevi oyuncu, 1957'de oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'ye taşındı. Donald Sutherland, 70 yıla yayılan sinema kariyeri 60'lı yıllarda başladı, Kanada'nın en yetenekli oyuncularından biriydi.

Sutherland, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Robert Altman gibi usta yönetmenlerle çalıştı, "12 Kahraman Haydut", "Klute", "MASH" gibi filmlerle üne kavuştu.

80'lerde ve 90'larda karakter rollerinde oynayan Sutherland, son olarak "Açlık Oyunları" film serisiyle adından söz ettirmişti.

88 yaşında yaşama veda eden efsanevi oyuncu geride 190'ı aşkın film ve dizi bıraktı. Donald Sutherland, savaş karşıtlığıyla da biliniyordu.