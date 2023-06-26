Dönence dizisinin yayın tarihi belli oldu: Dönence dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence 4 Temmuz Salı günü ekran macerasına başlayacak.
Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.
DÖNENCE'NİN KADROSU
Dizinin kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş, Atakan Hoşgören, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz ve Edanur Gülbudak gibi başarılı isimler yer alıyor.
DÖNENCE'NİN KONUSU
Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.
Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.
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