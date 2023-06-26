Dönence dizisinin yayın tarihi belli oldu: Dönence dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

DÖNENCE'NİN KONUSU

Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.



Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.