Donut nasıl yapılır? Adım adım donut tarifi

Donut, özellikle ABD'de bol tüketilen tatlı bir çörek. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin olan çöreğin kalorisi fazladır. Birçok çeşidi vardır ve Amerikalılar genellikle kahvaltıda tercih ederler.



DONUT İÇİN GEREKEN MALZEMELER



1 çay bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant kuru maya

Yarım çay bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

2,5-3 su bardağı kadar un

Kızartmak için sıvı yağ



SÜSLEMEK İÇİN MALZEMELER



1 paket eritilmiş sütlü, bitter veya beyaz çikolata

pasta süsleri, fındık veya fıstık parçaları, hindistan cevizi



DONUT YAPIMININ AŞAMALARI



Öncelikle hamuru için sütü ocağa alıp, ılık olacak şekilde ısıtın.



Üzerine maya ve şekeri ekleyin.



Mayalanması için 5-6 dakika kadar bekletin.



Üzerine sıvı yağ, tuz, su, yumurta ve yavaş yavaş un ekledin, ele yapışmayan bir hamur elde edin.



Ceviz büyüklüğünde parçaladığınız hamurları yağlı kağıda aralıklı şekilde dizin.



Üzerine temiz bir havlu örtüp, oda sıcaklığında mayalandırın.



Yarım saat kadar mayalandıktan sonra, ortasını yuvarlak bir aparatla kesin.



Kızgın yağa attığınız donutları kızartın.



Üzerini istediğiniz süs malzemeleriyle süsleyin.