Doya Doya Moda yarışmacısı Hülya'dan haber var: Neden yok, programa zaman dönecek, kardeşinin durumu nasıl?

Doya Doya Moda yarışmasının iddialı isimlerinden Hülya Yenidoğmuş, yarışmadaki mücadelesine ara verdi. Yenidoğmuş, 17 Kasım Perşembe günü aldığı haber nedeniyle alışverişini tamamlayamadan İzmir'e dönmek zorunda kaldı.

Hülya Yenidoğmuş'un durumu ile ilgili açıklama jüri üyesinden geldi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gülşah Saraçoğlu ve diğer jüri üyeleri, Hülya'nın erkek kardeşi trafik kazası geçirdiği için İzmir'e döndüğünü belirtti.



PROGRAMA NE ZAMAN DÖNECEK?

Programa dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Hülya Gündoğmuş, programa dönüş sorularına "Bekleyin görün, neler olacak? Ne sürprizler yaşanacak, bekleyin görün." yanıtını verdi.

KARDEŞİNİN DURUMU



Trafik kazası geçiren erken kardeşinin durumu hakkında da bilgi veren Gündoğmuş, "Allah'a şükür kalıcı hiçbir sorunu yok. Kaburgaları sıkıntılı, Bol bol dinlenmesi lazım. Daha da iyi olacak, her şey yoluna giriyor yavaş yavaş. " açıklamasında bulundu.

