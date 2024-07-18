Dubai prensesinden ilginç paylaşım: Boşandığını Instagram'dan duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum’un kızı Şeyha Mahra, eşine boşandıklarını Instagram duyurdu. Paylaştığı gönderisinde, “Sevgili Kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın.” ifadelerine yer verdi.



Instagram'daki bazı kullanıcılar başlangıçta ayrılık haberine inanamayarak Prenses'in hesabının saldırıya uğradığını öne sürdü. Ancak buna dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

