Dubai prensesinden ilginç paylaşım: Boşandığını Instagram'dan duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum’un kızı Şeyha Mahra kraliyet ailesinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kocası Şeyh Mana’yı boşadığını duyurdu.

Dubai prensesinden ilginç paylaşım: Boşandığını Instagram'dan duyurdu

’nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum’un kızı Şeyha Mahra, eşine boşandıklarını Instagram duyurdu.

Paylaştığı gönderisinde, “Sevgili Kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın.” ifadelerine yer verdi.

Dubai prensesinden ilginç paylaşım: Boşandığını Instagram'dan duyurdu - 1

Instagram'daki bazı kullanıcılar başlangıçta ayrılık haberine inanamayarak Prenses'in hesabının saldırıya uğradığını öne sürdü. Ancak buna dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Dubai prensesinden ilginç paylaşım: Boşandığını Instagram'dan duyurdu - 2

Her iki taraf da sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı ve düğün fotoğraflarını kaldırdı.

Çift, geçen yıl Nisan ayında görkemli bir törenle evlenmiş ve ilk çocukları 2 ay önce dünyaya gelmişti.

Prenses, kızının fotoğrafını “Sadece ikimiz” mesajıyla paylaştıktan sonra problemli evliliği hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

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