Düğün salonlarına telif sözleşmesi: Düğün şarkısının telifi ne kadar?

MESAM Başkanı Recep Ergül ile beraberindekiler, Avcılar'da müzik yayını yapıldığını tespit ettikleri bir salonu ziyaret etti.



Ergül, nikah merasiminin ardından gelin ve damadı tebrik ederek genç çifte altın hediye etti. Düğün devam ederken, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çalınan müziklerin telif hakları için MESAM ile mekan işletmesi arasında lisans sözleşmesi imzalandı.



DÜĞÜN SALONUNDAN NE KADAR TELİF ALINACAK?



Düğün salonunda müzik çalındığını gördüklerini dile getiren Ergül, "Dolayısıyla buradan doğan bir telif hakkı var. Biz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun (FSEK) verdiği yetkiyle bugün buradan telif talep edeceğiz. Bir düğün salonundan yıllık alınacak telif 6 bin 500 liradır. Bir düğün için de 65 liraya tekabül ediyor. Yani bugün istedikleri müzikleri çalabilecekler, bedeli 65 lira. Bu para söz yazarı, besteci ve aranjörlerin parası. Dolayısıyla biz de buralardan topladığımız telifi onlara dağıtıyoruz." diye konuştu.



Ergül, "Kamuoyunda şöyle bir yanlış algı oluştu, 'Gelinler, damatlar ek bir yükle karşılaşacaklar.' denildi. Hiç öyle bir şey yok. Bu konunun muhatabı düğünü yapanlar değil düğün salonu sahipleri. Yani bu 65 lirayı da herhalde düğüne yansıtmazlar diye düşünüyoruz." dedi.

