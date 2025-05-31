Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu, Pamukkale'ye hayran kaldı

Koronun gezi programı sabah saatlerinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri ve antik Hierapolis kenti ile güne başlayan topluluk, hem doğanın hem tarihin eşsiz uyumunu yakından deneyimledi. Bembeyaz travertenler üzerinde yürüyen sanatçılar bol bol fotoğraf çekerek bu güzellikleri ölümsüzleştirdi. Beyaz travertenler ve antik Hierapolis kentinden etkilenen sanatçılar, bu doğal mirası büyük bir hayranlıkla inceledi.



TÜRK MUTFAĞINA TAM NOT

Pamukkale gezisinin ardından ünlü koro, yöresel yemekleri tattı. Denizli kebabı, tandır, biber tatarı ve çeşitli mezeler eşliğinde Denizli ve Türk mutfağını deneyimleyen sanatçılar, lezzetleri "kültürel bir şölen" olarak tanımladı.