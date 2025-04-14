Dünyaca ünlü oyuncudan acı haber: Uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu

Uzun süredir hastalıkla mücadele ettiği bilinen yıldız ismin ölümü, sevenlerini yasa boğdu. 78 yaşındaki Mario Ernesto Sánchez'in hastalığına dair net bir bilgi verilmedi ancak asistanı, ünlü oyuncunun durumunun, son günlerde gittikçe kötüleştiğini belirtti.

MESLEKTAŞI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Mario Ernesto Sánchez'in meslektaşı Verónica Abruza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarına, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Miami'ye geldiğimde bana gösterdiğiniz nezaketi, ilginizi ve centilmenliğinizi her zaman hatırlayacağım'' şeklinde konuştu.

2014 YILINDA ÖDÜL ALMIŞTI

1978 yılında Teatro Avante adlı tiyatro organizasyonunu kuran Mario Ernesto Sánchez, en son 2022 yılında Jammerz adlı TV dizisinde rol almıştı. 2014 yılında Legacy Award'a layık görülen Kübalı aktör, tiyatroya olan katkılarıyla her zaman adından söz ettirmişti.

