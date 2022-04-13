Dünyaca ünlü R&B şarkıcı Jason Derulo İstanbul'a geliyor

Pop müziğin sevilen ismi Jason Derulo, İstanbul Kent Festivali kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Dünyaca ünlü RB şarkıcı Jason Derulo İstanbul'a geliyor

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 10:01

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R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan Jason Derulo, 25 Mayıs 2022 tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere İstanbul'a geliyor.

Jason Derulo'dan önce sahnede rap müziğin popüler ismi Ozbi ve ünlü youtube fenomeni ve şarkıcı Bege sahne alacak. Jason Derulo sonrasında ise dünya çapında ünlü Türk Dj Mahmut Orhan festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

Ödüllü şarkıcı/söz yazarı Jason Derulo, beş kez platin plak kazanan 'Whatcha Say' ile dünya çapında 200 milyondan fazla plak sattığından beri birçok hit parçaya imza attı. 'Talk Dirty' şarkısı Youtube ve diğer sosyal medya mecralarında büyük ses getirdi.

2020’de çıkardığı 'Savage Love' şarkısı BTS tarafından da beğenildi ve grupla şarkıya yeni bir soluk getirerek düet yaptılar. 'Love Not War' şarkısı Tiktok’da 23 milyon izlenmeye ulaştı.

25 Mayıs’ta Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek olan İstanbul Kent Festivali saat 17:00’de kapılarını açacak.

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