Dünyanın en büyük elmaslarından biri satışa çıkıyor

İngiltere’nin en prestijli müzayede evlerinden Christie’s, dünyanın en büyük elmaslarından birini satışa çıkaracağını duyurdu.

Dünyanın en büyük elmaslarından biri satışa çıkıyor

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 10:28 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 10:38

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Dünyanın en değerli sanat eserlerini açık arttırmaya çıkaran müzayede evi Christie’s, 205 karatlık ‘Kızıl Haç Elmas’ını satışa çıkaracağını açıkladı. Tarihte üçüncü kez böylesi büyük bir satış gerçekleştiren müzayede evi, satışın bir kısmının uluslararası yardım örgütü Kızıl Haç’a gideceğini belirtti.

Müzayede evinin ‘Magnificent Jewels’ (Muhteşem Mücevherler) serisi dahilinde satılacak olan elmas, 11 Mayıs’ta İsviçre’nin Cenevre şehrinde açık arttırmaya çıkacak.

Fotoğraf: Christie's Müzayede Evi
Fotoğraf: Christie's Müzayede Evi

205,7 karatlık kanarya sarısı elması satışa çıkaracak olan müzayede evi, bu tarihi ana ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

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