Dünyanın en büyük elmaslarından biri satışa çıkıyor

Dünyanın en değerli sanat eserlerini açık arttırmaya çıkaran müzayede evi Christie’s , 205 karatlık ‘Kızıl Haç Elmas’ ını satışa çıkaracağını açıkladı. Tarihte üçüncü kez böylesi büyük bir satış gerçekleştiren müzayede evi, satışın bir kısmının uluslararası yardım örgütü Kızıl Haç ’a gideceğini belirtti.

205,7 karatlık kanarya sarısı elması satışa çıkaracak olan müzayede evi, bu tarihi ana ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti.