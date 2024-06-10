Dünyanın en eski kitaplarından biri yarın satışa çıkıyor: Değeri 3.8 milyon dolar

Dünyanın en eski din kitaplarından biri olan Crosby-Schøyen Kodeksi yarın açık artırmayla Londra'da satışa çıkıyor.

Mısır'dan gelen bu antik elyazması kitap, müzayede evi Christie’s’e göre Hristiyanlığın en eski dini kitabı.



Bin 700 yıl öncesine dayanan bu eser, eski Mısır'da kullanılan Koptik bir dilde beş erken Hristiyan metnini içeriyor.

Bunların arasında İncil'in bilinen en eski metinleri Yunus Kitabı ve Petrus'un İlk Mektubu'da yer alıyor.



Artık bir bütün olmayan tarihi elyazmasının değerinin 3 milyon sterlin (3.8 milyon dolar) kadar olabileceği tahmin ediliyor.

Antik Mısır'da yaygın olarak kullanılan papirüs levhalarından oluşan, 40 yıllık bir sürede yazılan kitap, toplam 104 sayfalık el yazması metinler içeriyor.

'Crosby-Schøyen Codex, beş farklı yazar tarafından yazılmış beş farklı metin içeriyor ve bunların hepsi aynı "yazman" tarafından M.S 3. yüzyılda kopyalanmış.