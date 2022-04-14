Dünyanın en prestijli müzeleri Peru yağmur ormanları için bir araya geliyor

Sanat dünyasının en büyük galeri ve müzeleri, iklim kriziyle mücadele eden Peru yağmur ormanlarını korumak için beraber çalışacak.

Dünyanın en prestijli müzeleri Peru yağmur ormanları için bir araya geliyor

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 11:16 | Son Güncelleme : 14.04.2022 - 11:25

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Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yürüten ‘Galeri Komitesi’ sosyal medya hesabından ’nun Chuyapi-Urusayhua bölgesinin artık tamamen koruma altına alındığını duyurdu.

40 sanat enstitüsünün bir araya gelerek ortak bir yardım programı yarattığı proje ile Peru yağmur ormanları, iklim değişikliklerine ve insan müdahalesine karşı korunacak.

Koruma altına alınan bölge, dünyanın bulut ormanı alanının en az %1’ini kapsıyor. Peru'nun yağmur ormanları, barındırdığı yüksek biyoçeşitlilik ile de 46 binden fazla insana içme suyu sağlıyor.

İçinde David Zwirner, Hause&Wirth ve Guggenheim gibi müzelerin yer aldığı yardım fonu, sanat endüstrisinin iklim krizi ve egzos salınımı gibi çevre problemlerine karşı uzun vadeli çözümler üretmesine öncü olmayı planlıyor.

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