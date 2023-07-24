Dylan Sprouse, Barbara Palvin ile evlenirken kulaklık taktı

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Barbara Palvin dünyaevine girdi. Palvin, yaklaşık 5 senedir birlikte olduğu oyuncu Dylan Sprouse ile Macaristan'da evlendi. Palvin ve Sprouse, başkent Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törende hayatlarını birleştirdi.
Modelin memleketi Macaristan'da gerçekleşen düğün töreninde Dylan Sprouse ve ikiz kardeşi Cole Sprouse'un kulaklık takması ise şaşkınlık yarattı.
NEDEN KULAKLIK TAKTILAR?
30 yaşındaki Sprouse kardeşlerin Macaristan'daki düğünde konuşulanları anlamak için kulaklık taktığı ortaya çıktı.
Dylan Sprouse hayranlarına "Herkesin önünde Marcarca konuşmak zorunda kaldım. Çok heyecanlıydım ama Barbara bana çok yardımcı oldu" açıklamasında bulundu.
Palvin, geçtiğimiz ay nişanlandıklarını doğrulamış ve "Bu yola girdiğimiz için çok mutluyum" demişti. 2018 yılından beri birlikte olan çift sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte oldukları kareleri paylaşıyor.
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