Dylan Sprouse, Barbara Palvin ile evlenirken kulaklık taktı

NEDEN KULAKLIK TAKTILAR?

30 yaşındaki Sprouse kardeşlerin Macaristan'daki düğünde konuşulanları anlamak için kulaklık taktığı ortaya çıktı.

Dylan Sprouse hayranlarına "Herkesin önünde Marcarca konuşmak zorunda kaldım. Çok heyecanlıydım ama Barbara bana çok yardımcı oldu" açıklamasında bulundu.