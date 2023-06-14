Ebru Şallı EYT'den emekli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilikten faydalanırken model ve sunucu Ebru Şallı da bu kapsam emekli olduğunu açıkladı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, emeklilikle ilgili işlemlerini tamamladığını açıklayan Şallı, "Başvurdum ve emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira." dedi.

Öte yandan bayramda ikramiyesinin de yattığını açıklayan Şallı, "Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım." diye konuştu.