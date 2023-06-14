Ebru Şallı EYT'den emekli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilikten faydalanırken model ve sunucu Ebru Şallı da bu kapsam emekli olduğunu açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, emeklilikle ilgili işlemlerini tamamladığını açıklayan Şallı, "Başvurdum ve emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira." dedi.
Öte yandan bayramda ikramiyesinin de yattığını açıklayan Şallı, "Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım." diye konuştu.
EŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ebru Şallı'nın 2019 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Uğur Akkuş, dolandırıcılık şikayetleri üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Yaşananların ardından açıklama yapan Şallı, "Bir saat evvel gibi, Ebru gözaltına alındı gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımızda yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım." ifadelerini kullanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ebru Şallı
- N-Life
- Emeklilik