Ece Aydemir Kızılcık Şerbeti’ne "Seda" karakteriyle dahil oluyor

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin kadrosu yeni oyuncularla renkleniyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin ekibine Ece Aydemir katılıyor.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre,genç yıldız “Kızılcık Şerbeti”ne 108. bölümde "Seda" karakteriyle dahil olacak ve Nilay’ın (Feyza Civelek) eski mahallesinden komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak.

