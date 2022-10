"Shape of You" ve " Thinking Out Loud" gibi hit parçalara imza atan ve dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'in hayatı belgesel oluyor. Ünlü şarkıcı İngiliz gazetesi The Sun’a verdiği röportajda “Hayatım hakkında bir belgesel çekiyoruz ve içine neler dahil edebileceğimizle ilgili konuşmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Nisan ayında İrlanda’da başlayan dünya turnesi gelecek yıl Eylül ayında son bulacak olan 31 yaşında şarkıcı, neden Los Angeles’ta değil de Suffolk’ta yaşadığını veya ünlü biri olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini belgeselinde paylaşacağını belirtti.

ŞARKILARINI ÇALAN HACKER'A HAPİS CEZASI



Adrian Kwiatkowski isimli hacker'ın Ed Sheeran’la birlikte rapçi Lil Uzi Vert’in de 12 şarkısını çalıp kripto para karşılığında sattığı ortaya çıkmıştı. Ipswich kentinde yaşayan Kwiatkowski’nin (23), sanatçıların hesaplarını hackledikten sonra şarkıları ele geçirdiği bildirildi. Genç hacker, telif hakkı ihlali de dahil hakkındaki 19 suçlamayı kabul etti ve şarkılardan 131 bin sterlin kazandığını aktardı.



Ipswich Kraliyet Mahkemesi, sanığın dizüstü bilgisayarından Sheeran ve Vert'in şarkıları da dahil 565 ses dosyasının bulunduğunu aktardı. Ele geçirilenler arasında 89 farklı sanatçının yayımlanmamış 1263 şarkı da bulunuyor.