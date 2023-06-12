Eda Taşpınar'a mescit fotoğrafı soruşturmasında takipsizlik kararı

SAVUNMASINA YER VERİLDİ



Taşpınar'ın savunmasında, "Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Otelle de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı görüşmelerimiz var dosyaya sunacağız. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı beklemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde iki Japon turist fotoğraf çekiyordu. Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğraf Instagram hesabımda yayınlandıktan 35-40 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim" dediği belirtildi.

Kararda, ilgili kanunun gerekçesi, şüphelinin savunması ve olay değerlendirildiğinde suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.