Edip Akbayram'ın cenazesi ne zaman?

Edip Akbayram'ın yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreni gündeme geldi. İşte, Edip Akbayram'ın cenazesi hakkında bilgiler...



EDİP AKBAYRAM'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?



Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 4 Mart Salı günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.



Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.



Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.



EDİP AKBAYRAM HAKKINDA



Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu.



İlk plağında yer alan "Kendim ettim kendim buldum" şarkısını lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı ''Siyah Örümcekler''di.



Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak'ı da yazdıran sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor.



"Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı eserleri hafızalara kazınan, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, geniş bir hayran kitlesine sahipti.



Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki aydır tedavi gören Akbayram, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen, 2 Mart 2025 tarihinde yaşamını kaybetti.



