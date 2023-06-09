Edirne'nin nostaljik semti Kaleiçi'nin turizme kazandırılması bekleniyor

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, yaptığı açıklamada, özgün yapısını kaybetme tehlikesi altındaki tarihi semtin bir an önce koruma ve ayağa kaldırma çalışmalarıyla turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.



Edirne'nin tarihinin ve kültürel mirasının korunması anlamında ele alınması gereken en önemli konulardan birisinin de Kaleiçi semtinin olduğunu ifade eden Bacıoğlu, "Bir an önce Kaleiçi bölgesi ciddi bir şekilde geniş ölçekli olarak projelendirilsin. Edirne’mizin bu bölgesi konaklayan ve etkinliklere katılan turistlerin olduğu, aktivite turizminin gerçekleştiği çok canlı bir bölge olsun istiyoruz. Bölgenin canlanmasıyla burada aktivite merkezleri, gastronomiyle ilgili birçok işletme ve festivaller olacaktır. Burası tarihi dokuyu 7 gün 24 saat yaşayan bir bölge olacaktır burası. Buna inanıyorum" dedi.

