Efecan'ın gerçek ismi farklıymış: Survivor Efecan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İngiltere doğumlu olan Efecan Dianzenza, Survivor 2025'i takip eden isimlerin yakından tanıdığı bir isim. Survivor Efecan hakkındaki merak edilenler ise programın son bölümünün ardından hız kazandı.



GERÇEK ADINI AÇIKLADI



Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan eski yarışmacılardan Efecan Dianzenza , Survivor'un 17 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümünde asıl adının Steven olduğunu söyledi.



3 yaşındayken Türkiye'ye getirildiğini ve 27 yaşındayken babasıyla tanıştığını söyleyen Efecan, programda hayat hikayesine dair bilgiler verdi.



SURVİVOR EFECAN KİMDİR?



2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Efecan Dianzenza 14 Temmuz 1990 yılında İngiltere Londra'da dünyaya gelmiştir.



Annesi Türk, babası İngiliz olan Efecan, 3 yaşında Türkiye'ye gelmiştir. Çocukluğunu İzmir Karşıyaka'da geçiren Efecan 9 yaşında Karşıyaka spor Kulübü'nün alt yapısında futbol oynamaya başladı.



14 yaşında Antalyaspor Kulübüne transfer oldu. Müzikle arkadaşları aracılığıyla Antalya'da tanıştı. Evine kurduğu küçük bir stüdyoda yüzlerce şarkı kaydetti ve underground albümler yaptı.



Sonrasında ise spor ve müzik hayatını İstanbul'da devam ettirdi.



Dianzenza, yaklaşık 8 yıldır birliktelik yaşadığı Duygu Çavdar'la 2017'de evlendi.

