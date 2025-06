"Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?" filmi ne zaman vizyona girecek?

How to Train Your Dragon (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin) serisinin live-action uyarlamasına ait filmin vizyon tarihi yaklaşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda, animasyon serisinin yaratıcısı Dean DeBlois oturuyor.



EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN NE ZAMAN ÇIKACAK?



İlk olarak 14 Mart 2025 olarak duyurulan film, daha sonra 13 Haziran 2025 tarihine ertelendi. Türkiye’de de 13 Haziran 2025 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek.



EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN OYUNCU KADROSU



Mason Thames (Hıçkıdık), Nico Parker (Astrid), Gerard Butler (Stoick) dahil olmak üzere Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn ve Ruth Codd.