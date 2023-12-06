Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler? (Eltilerin Savaşı konusu ve kadrosu)

Onur Bilgetay'ın 2020 yılında yönettiği komedi filmi Eltilerin Savaşı, televizyon ekranlarında zaman zaman izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.



ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI



Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları arasında Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Kubilay Tunçer yer alıyor.

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU



Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgârına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan’ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.