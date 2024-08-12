Emeklilere bazı sinema salonlarında yüzde 30 indirim

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeklilerin, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğine (SİSAY) bağlı sinema salonlarında yüzde 30 indirimden faydalanabileceklerini duyurdu.



Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından "Emeklilerimize güzel bir haber" mesajıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"SİSAY ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında gün boyu yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz."

