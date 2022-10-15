Emily Ratajkowski'den Brad Pitt açıklaması: Hayatımda kimse yok

Kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle Sebastian Bear-McClard'dan ayrılık kararı alan Emily Ratajkowski'nin Brad Pitt ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.



Haftalar sonra konuya ilişkin sessizliğini bozan yıldız model, Pitt ile hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Ratajkowski, aşk yaşadığı iddiaları üzerine hala bekar olduğunu belirttiği bir açıklamada bulundu.



31 yaşındaki model, "Hayatımda ilk defa bekarım ve dışarıdan nasıl algılandığım konusunda aşırı endişe duymama özgürlüğünün tadını çıkarıyormuşum gibi hissediyorum. 'Kafaya takmamak', gerçekten mutlu olmanın ve hayatında kontrole sahip olmanın en iyi yollarından biri" diye konuştu.

