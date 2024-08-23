Emmy Ödülleri jürisinde bir Türk: Selin Yeninci jüri koltuğunda

Ünlü Oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, ABD'de 'Televizyonun Oscar'ları olarak nitelendirilen 2024 Emmy Ödülleri'nin jürisine seçildi. İlki 1973'te gerçekleştirilen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin 52.si bu yıl 25 Kasım'da New York'ta sahiplerini bulacak.



SELİN YENİNCİ KİMDİR?



16 Ocak 1988'de İstanbul'da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'ndeki yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Yeninci, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi 'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başladı. Vicdan dizisinde Hande rolünü canlandırdı. 2012 yılında İstanbul Halk Tiyatrosu'na girdi. Ah Neriman ve Kaçın Kurası dizilerinde rol aldı. Olur Olur ve Toz Ruhu isimli sinema filmlerinde oynadı.