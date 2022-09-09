Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan oyuncu Şebnem Dönmez: Kayıplar kuvvetlendirir

Haberler 09.09.2022 - 10:38
Oyuncu Şebnem Dönmez NTV ekranlarında yayınlanan Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtladı.
Soyadın Dönmez. Dönmez; kararlı falan o anlamda alıyorum. Mesela mesleğinde bir karar aldın şu veya bu sebeple o karardan dönmen kolay olur mu? Yoksa ısrarcı mısın?
- "Karardan ziyade ismiyle müsemma durumunu benim soy adım üzerinden konuşacak olursak, yolundan dönmez gibi bir yolum var. Bir yola girdim ve o yolda yürüyorum o yoldan dönmez gibi etkisi var bence"
Sen sevgiyi nasıl tanımlarsın?
- "Hayatı güzelleştiren sihir, hayatı olağanüstü yapan şey basitliğin içinde sadeliğin içinde gizli."
"KAYIPLAR KUVVETLENDİRİR"
13-14 yaşında babanı kaybetseydin nasıl bir ruh halin olurdu?
- "Anneme çok bakardık. Erkek kardeşimle olan ilişkimde o hayattaki müttefik olma halini hissetmek isterdim. Anneme yönelirdim anneme bakardım. Bir çete o bir aile kök. Anneme bakardım, kardeşime bakardım. Onalardan güç alıp ve güç verirdim, Çünkü kayıplar kuvvetlendirir."
Gülmek ve güldürmek bir maske midir?
- "Evet. Adile Hanım hatta Adile teyze diyeceğim çünkü o benim Adile teyzemdi. Onun için kahkahanın ve acının çıktığıda yer birdir. Birden ağlamaya başlarsın birden gülersin. Onun hayatı çok derin bir şekilde kendini göstermiş bir hali oldu. Bu hikayeyi az çok biliriz Adile hanımın hayatında kendi çocuğunu kaybedişini ama o uykudan önce programı, hababam sınıfındaki o çocuklara gösterdiği sevgi."
Hayatındaki en önemli kırılma yöntemi nedir?
- "Bir kaç tane oldu. Onlardan en önemlisi seninle şuan paylaşacağım 27 yaşındayken babamı kaybettim. Ve 27 yaş biliyorsun çok enteresan bir yaş satürn dönemi diyorlar. Ergenlikteki o dönüşümün üzerine başka bir dönüşüm."
Oyunculuk senin için ne ifade ediyor?
- "Dünyada yaşamayan bir ruhu kendi bedenim aracılığıyla buraya getirmek benim için oyunculuk."
Süper kahramanlara inaniyor musun var mı süper kahramanın?
- "Ben inanıyorum. Yıllar içerisinde süper kahramanım ben kendim oldum. Ben bir süper kahramanım. Ve başka süper kahramanları görünce tanıyorum. Ben babamı hissediyorum benimle olduğunu hissediyorum. Evet onunla arayıp onunla konuşamam... 2001 de kaybettim o yüzden çok iyi anlıyorum hanımefendiyi kızı için dans ettiğini.
Baban ne iş yapardı?
- "Babam oto tamircisiydi. Onun kirli ellerini ve sabahları sarıldığım zaman kokusunu... Benim için kibrit kokusu benzin kokusu babamdan gelen kokudur. Çok sıkta giderdim tamirhaneye."