Emre Törün yaşamını yitirdi

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Emre Törün yaşamını yitirdi

Uzun süredir kanser tedavisi gören Emre Törün, yaşamını yitirdi.

"Kara Melek" dizisiyle televizyon dünyasına adım atan sanatçı, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisiyle geniş kitlelere ulaştı.

Törün, aynı zamanda birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı.

uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu.

Emre Törün kimdir, neden öldü? Emre Törün’ün oynadığı diziler ve biyografisi

Emre Törün kimdir, neden öldü? Emre Törün’ün oynadığı diziler ve biyografisi

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