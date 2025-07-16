Uzun süredir kanser tedavisi gören Emre Törün, yaşamını yitirdi.



"Kara Melek" dizisiyle televizyon dünyasına adım atan sanatçı, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisiyle geniş kitlelere ulaştı.



Törün, aynı zamanda birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı.



Sanatçı uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu.

