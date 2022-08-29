Microsoft kurucusunun koleksiyonu açık artırmada: 1 milyar dolarlık müzayede

Dört yıl önce hayatını kaybeden Paul Allen arkasında; Monet, Renoir, David Hockney ve Botticelli’nin başyapıtlarını içeren 150 eser bıraktı. Bu eserlere ise 1 milyar dolar biçiliyor.

1975’te çocukluk arkadaşı Bill Gates ile Microsoft’u kuran Allen, 1983’te Hodgkin lenfoma teşhisi konulunca şirketten ayrılmıştı. Allen, 2000 yılına kadar şirketin yönetim kurulunda kaldı. Kız kardeli Jody ile hayırseverlik işlerine büyük önem veren Allen, 2010 yılında servetinin büyük kısmını hayır kurumlarına bırakma sözü verdi.



DÜNYANIN 37. ZENGİNİYDİ



Allen, öldüğünde Forbes dergisine göre 13,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 37’nci zengin adamıydı.



Christie’s CEO’su Guillaume Cerutti, müzayede için şunları söyledi: “Paul Allen’ın ilham verici figürü, eserlerin olağanüstü kalitesi ve çeşitliliği ve tüm gelirlerin hayırseverliğe adanmışlığı, Paul G Allen Koleksiyonunun satışını benzeri görülmemiş büyüklükte bir olay haline getirecek.”



Jody Allen ise merhum erkek kardeşinin eser seçimi için şunları söyledi: “Kendi gizemi ve güzelliği ile ilgi alanlarının çeşitliliğini yansıtıyor.”