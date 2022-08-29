Microsoft kurucusunun koleksiyonu açık artırmada: 1 milyar dolarlık müzayede

Haberler 29.08.2022 - 17:40
Microsoft kurucu ortağı Paul Allen'ın koleksiyonu satışa çıkıyor.
Dört yıl önce hayatını kaybeden Paul Allen arkasında; Monet, Renoir, David Hockney ve Botticelli’nin başyapıtlarını içeren 150 eser bıraktı. Bu eserlere ise 1 milyar dolar biçiliyor.
Sanat eseri koleksiyonu kasım ayında açık artırmayla satılacak.
Koleksiyonun satışından sorumlu Christie’s Müzayede Evi, Paul Allen'ın istediği gibi tüm gelirleri hayır kurumlarına bağışlayacak.
150 eseri içeren koleksiyonda öne çıkan tablolardan biri Fransız ressam Paul Cezanne adıyla öne çıkıyor. ''La Montagne Sainte-Victoire'' adlı eser 100 milyon doların üzerinde.
1975’te çocukluk arkadaşı Bill Gates ile Microsoft’u kuran Allen, 1983’te Hodgkin lenfoma teşhisi konulunca şirketten ayrılmıştı. Allen, 2000 yılına kadar şirketin yönetim kurulunda kaldı. Kız kardeli Jody ile hayırseverlik işlerine büyük önem veren Allen, 2010 yılında servetinin büyük kısmını hayır kurumlarına bırakma sözü verdi.
DÜNYANIN 37. ZENGİNİYDİ
Allen, öldüğünde Forbes dergisine göre 13,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 37’nci zengin adamıydı.
Christie’s CEO’su Guillaume Cerutti, müzayede için şunları söyledi: “Paul Allen’ın ilham verici figürü, eserlerin olağanüstü kalitesi ve çeşitliliği ve tüm gelirlerin hayırseverliğe adanmışlığı, Paul G Allen Koleksiyonunun satışını benzeri görülmemiş büyüklükte bir olay haline getirecek.”
Jody Allen ise merhum erkek kardeşinin eser seçimi için şunları söyledi: “Kendi gizemi ve güzelliği ile ilgi alanlarının çeşitliliğini yansıtıyor.”