Ender Saraç kimdir, kaç çocuğu var? (Beslenme uzmanı Ender Saraç'ın hayat hikayesi)

2013 yılında Benan Saraç ile nikah masasına oturan ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, son günlerde hakkındaki iddialarla gündemde. Avukatı aracılığıyla iddiaları reddeden Ender Saraç'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki,  Ender Saraç kimdir, kaç çocuğu var? İşte Beslenme uzmanı Ender Saraç'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler...

Ender Saraç kimdir, kaç çocuğu var? (Beslenme uzmanı Ender Saraç'ın hayat hikayesi)

Dr. Ender Saraç  1959 yılında İzmir’de doğdu. 1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender Saraç evli ve 3 çocuk babasıdır. İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Nükhet Duru ile beraber UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezi’nde çalıştı. Daha sonra Türkiye’nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi’ni 1994’te kurdu, ve genişleterek bugüne kadar geldi.14 kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların 3 tanesi çocuk beslenmesi, 2 tanesi erişkin beslenmesi, 1 tanesi de Ramazan beslenmesi üzerinedir. Dr. Ender Saraç kişisel gelişimde de özel eğitimler vermektedir. - Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermektedir.

Ender Saraç'ın ilk eşinden bir, ikinci eşinden ise iki olmak üzere üç çocuğu var. 


Doktor Ender Saraç hakkında cinsel istismar iddiası | Saraç “montaj” dedi, bakanlık açıklama yaptı

Doktor Ender Saraç hakkında cinsel istismar iddiası | Saraç “montaj” dedi, bakanlık açıklama yaptı

Haberi Görüntüle

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...