Ender Saraç kimdir, kaç çocuğu var? Eşi Benan Kurtuluş Saraç hakkında bilgiler

Dr. Ender Saraç 1959 yılında İzmir’de doğdu. 1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender Saraç evli ve 3 çocuk babasıdır. İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Nükhet Duru ile beraber UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezi’nde çalıştı. Daha sonra Türkiye’nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi’ni 1994’te kurdu, ve genişleterek bugüne kadar geldi.14 kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların 3 tanesi çocuk beslenmesi, 2 tanesi erişkin beslenmesi, 1 tanesi de Ramazan beslenmesi üzerinedir. Dr. Ender Saraç kişisel gelişimde de özel eğitimler vermektedir. - Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermektedir.



Ender Saraç'ın ilk eşinden bir, ikinci eşinden ise iki olmak üzere üç çocuğu var.



Benan Kurtuluş Saraç kimdir?



Benan Kurtuluş 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Kolej eğitimini İstanbul’da bitirip üniversite eğitimi için İngiltere ve Amerika’ya gitti. Uluslararası işletme eğitimi aldı. Amerika’da uluslararası bir ithalat ihracat firmasında çalıştı. Ailesi MNG Kargo kurucularından olup, kolej zamanı babasıyla çalışmaya başlayarak erkenden iş tecrübesi edindi. Türkiye’ye döndüğünde hava taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmaya devam etti. İşletme, finans,



satış-pazarlama ve operasyon gibi çeşitli departmanlarda çalışarak geniş bir iş tecrübesine sahip oldu.



Bilgisayar Sistem Mühendisliği eğitimi aldı.