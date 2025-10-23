Entübe edilmişti! Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama menajerinden geldi.

Tedavisi yoğun bakımda süren 59 yaşındaki ünlü sanatçı 'in son durumunu menajeri açıkladı. 

Ünlü şarkıcı, 15 Ekim sabah saatlerinde evinde geçirdi. "Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan ünlü isme ilk müdahale olay yerinde yapılırken; 59 yaşındaki Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden ve hala uyutulan 'in menajeri Mert Siliv'den yazılı açıklama geldi.

Entübe edilmişti! Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama - 1 Ünlü şarkıcıya 20 dakika CPR (kalp masajı) yapıldığı açıklanmıştı. 

''CİDDİYETİNİ KORUYOR''

Siliv, Instagram'dan yaptığı yeni açıklamada 'in durumu stabil olup, ciddiyetini koruduğu açıkladı. 

Menajer, Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır." diyerek sevenlerinden dua istedi. 

Ünlü şarkıcının zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialar ortaya atılmış menajeri bu duruma da açıklık getirmişti. 

Siliv, "Sanatçımız zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır." demişti. 

