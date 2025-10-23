Entübe edilmişti! Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama menajerinden geldi.
Tedavisi yoğun bakımda süren 59 yaşındaki ünlü sanatçı Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı.
Ünlü şarkıcı, 15 Ekim sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. "Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan ünlü isme ilk müdahale olay yerinde yapılırken; 59 yaşındaki Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavisi yoğun bakımda devam eden ve hala uyutulan Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'den yazılı açıklama geldi.
''CİDDİYETİNİ KORUYOR''
Siliv, Instagram'dan yaptığı yeni açıklamada Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini koruduğu açıkladı.
Menajer, Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır." diyerek sevenlerinden dua istedi.
Ünlü şarkıcının zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialar ortaya atılmış menajeri bu duruma da açıklık getirmişti.
Siliv, "Sanatçımız zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır." demişti.
