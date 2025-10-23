Entübe edilmişti! Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

Tedavisi yoğun bakımda devam eden ve hala uyutulan Fatih Ürek 'in menajeri Mert Siliv'den yazılı açıklama geldi.

''CİDDİYETİNİ KORUYOR''



Siliv, Instagram'dan yaptığı yeni açıklamada Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini koruduğu açıkladı.

Menajer, Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır." diyerek sevenlerinden dua istedi.

Ünlü şarkıcının zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialar ortaya atılmış menajeri bu duruma da açıklık getirmişti.



Siliv, "Sanatçımız zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır." demişti.