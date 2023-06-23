Entübe ne demek? Entübe edilmek ne anlama geliyor?

Tıbbi bir terim olan "entübe", özellikle corona virüsü salgını döneminde en çok duyulan kelimelerden biri olmuştu. Gündemdeki haberler nedeniyle entübenin anlamı bir kez daha merak edildi. Peki, entübe ne demek? Entübe edilmek ne anlama geliyor?

Entübe ne demek? Entübe edilmek ne anlama geliyor?

Entübe, solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna tüp (yapay solunum borusu) takma işlemidir.

Entübe ne demek? Entübe edilmek ne anlama geliyor? - 1

ENTÜBE İŞLEMİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Acil durumlarda veya yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliğindeki hastaları entübe etmek ve solunum cihazına bağlamak çoğu zaman hayati öneme sahiptir.

Ayrıca pek çok ameliyatta kas gevşetici ilaç vermek ve hastayı uyutmak gerektiği için ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için entübe edilmesi gerekir.

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