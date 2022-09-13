Ercan Kesal kısa filmde rol aldı

Çukur dizisinin İdris Babası usta oyuncu Ercan Kesal 'Ümitli Karanlık Yolculuk' adlı kısa filmde vergi dairesinden emekli olmayı bekleyen Yılmaz karakterini canlandırıyor.

Ercan Kesal kısa filmde rol aldı

Haberler 13.09.2022 - 15:14

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Çukur dizisinin İdris Babası olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Ercan Kesal 'Ümitli Karanlık Yolculuk' adlı kısa filmde rol aldı. Kesal, vergi dairesinden emekli olmayı bekleyen Yılmaz karakterini canlandırıyor.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Kubilay Aksun'un, yönetmen yardımcılığını Merve Daşğın Özen'in yaptığı 'Ümitli Karanlık Yolculuk' filminde, emekli olmayı hayal eden Yılmaz ile yurt dışına gitmeyi planlayan oğlu Fırat'ın yaşadıkları konu ediliyor.

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Senaryosunu çok beğendiğini belirten usta oyuncuya oğlu rolünde ise Devlet Tiyatrosu oyuncusu Poyraz Deniz Genç eşlik etti.

Ercan Kesal kısa filmde rol aldı - 2

Film, festivallerde gösterime girecek.

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