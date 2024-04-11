Ermenistan'ın Eurovision şarkısına "Süt Kardeşler" benzetmesi

Bu yıl 68. kez düzenlenen Eurovision Şarkı yarışmasında Ermenistan'ı temsil eden şarkının "Süt Kardeşler" filminin tema müziğine benzediği iddia ediliyor. Bu yıl İsrail kriziyle gündemi meşgul eden yarışmadaki ilginç benzerlik sosyal medyada gündem oldu.

Ermenistan'ın Eurovision şarkısına "Süt Kardeşler" benzetmesi

Her yıl düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına 1 aydan kısa bir süre kaldı. 7 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentide gerçekleşecek yarışmanın adayları ve şarkıları belli oldu. 

Bu yıl 'ı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek Ladanıva'nın şarkısı ile 1976 yapımı "Süt Kardeşler" filminin tema müziği arasındaki benzerlik dikkat çekti.

Bu benzerlik kısa sürede soyal medyada gündem oldu.

İki şarkının benzer olup olmadığı konusu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Kimileri iki şarkının gerçekten de birbirine benzediğini söylerken kimileri de hiç alakaları olmadığını iddia etti.

Başrollerinde Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen'in yer aldığı "Süt Kardeşler" filmi tüm zamanların en sevilen filmlerinden biri olmuştu.

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